Ex-garagehouder Waterlandkerkje moet 8 jaar cel in voor jarenlang misbruik stiefdochters: ‘Het leven van jonge meisjes is verwoest’

Video Völcker­dorp: ‘Wij voelen ons door Zeeland vergeten’

13 december Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag aflevering 23: Völckerdorp, het meest oostelijke gehucht van Zeeland in het uiterste puntje van de staart van Zuid-Beveland, vergeten achter het Schelde-Rijnkanaal. De huizen staan aan een straatje dat doodloopt op een schuur die ooit school was.