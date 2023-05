Evides moet alle zeilen bijzetten om Zeeland genoeg drinkwater te blijven leveren

Strafzaak Mink K. half juni voor de rechter

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Mink K. staat gepland op 13 juni. De 61-jarige K. werd eind maart 2022 aangehouden in Libanon op verdenking van de invoer van 400 kilo cocaïne over de Westerschelde vanuit Libanon in 2020. Ook denkt het Openbaar Ministerie dat K. in april 2020 betrokken was bij het opzetten van een cocaïnewasserij.