Evert de C. in cassatie tegen 20 jaar celstraf voor ‘kasteelmoord’

De C. is de enige van de vier verdachten die cassatieberoep aantekent tegen de forse straffen die ze gisteren kregen opgelegd. Zijn advocaat zegt het te betreuren dat het Hof van Beroep geen getuigen heeft opgeroepen. “Zonder enige reden hebben ze daar van afgezien", zegt Van Steenbrugge. “Dat is zeer betwistbaar en spreekt in ons nadeel.”



De IJzendijkenaar zou de huurmoordenaar hebben geregeld voor de moord in 2012, waarbij kasteelheer Stijn Saelens om het leven kwam. De C. ontkent dat en eist vrijspraak. Volgens Van Steenbrugge zit De C. al vier jaar ten onrechte vast. “Na cassatie zullen we dan ook een schadevergoeding indienen.” Zowel de rechtbank als het Hof van Beroep vinden het bewijs echter overduidelijk voor een veroordeling.



Het hof van Cassatie bekijkt of de rechters zich hielden aan de procedures en wetten. De inhoud van de zaak wordt niet opnieuw behandeld. Mochten er regels zijn overtreden, dan wordt het arrest verworpen en krijgt De C. een nieuw proces.