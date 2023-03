Even om een boodschapje eindigde fataal voor Kashmir

Discrimina­tie in Zeeland neemt toe: ‘Mensen willen erkenning voor het gevoel dat ze hebben’

Grapjes maken over Zwarte Piet, terwijl je zelf een donkere huidskleur hebt. Afgewezen worden voor een baan, omdat je geen Nederlandse achternaam hebt. Het aantal racisme-meldingen bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) was in de afgelopen zeven jaar niet eerder zo hoog.