‘Even’ een rondje fietsen; Timo rijdt in twaalf uur door alle twaalf provincies

Stranden waar badgasten én broedvo­gels het naar hun zin hebben, krijgen blauwe vlag met groene wimpel

1 april NEELTJE JANS - Hij had op tegenwind gerekend, maar ontmoet enkel enthousiasme. Strandgangers blijken het geen probleem te vinden om een beetje in te schikken voor de natuur. ,,Als we mensen vragen hun hond aan te lijnen of een stukje om te lopen omdat er een plevier zit te broeden, werkt 99 procent mee", zegt Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap (HZL). ,,Ze vinden het verrassend en leuk."