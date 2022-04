Eveline van de Putte schreef een boek over de laatste dagen van haar moeder. ‘Kind, hoe moet dat nou met jou, als ik er niet meer ben?’

Hun wereld is gekrompen tot de kleine kamer in het Vlissingse verpleeghuis. ,,Het is mijn eigen verhaal”, zegt schrijfster en fotografe Eveline van de Putte. ,,Dat van mij en van mijn moeder, die in het verpleeghuis lag. Tegelijkertijd is het een universeel verhaal van zorgen, troosten en veiligheid. We hebben allemaal vroeg of laat te maken met het verlies van onze ouders, of een andere dierbare waarvoor je gezorgd hebt. Ik schrijf over de kleine dingen die in de laatste weken van een leven steeds belangrijker worden: liefde, lucht, een slok water.”