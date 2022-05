Evaluatie sloop Thermphos: partijen stonden voor een onmogelijke opgave

In de eerste alinea van hun evaluatie onderstrepen de onderzoekers van bureau At Osborne het nog maar eens: ‘Nergens ter wereld heeft een dergelijke sanering van een fosforfabriek plaatsgevonden.’ Ze hebben het over het opruimen van het Thermphosterrein in Vlissingen-Oost. In het najaar van 2012 ging daar de fosforfabriek failliet, vorig jaar werd de sanering afgerond. Kosten: 125 miljoen euro. Havenbedrijf North Sea Port (toen nog Zeeland Seaports), de provincie, het speciaal voor de sanering opgerichte bedrijf Van Citters Beheer (VCB) en (later ook) het Rijk moesten letterlijk het wiel uitvinden.