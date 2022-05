Europa Kinderhulp zoekt nog dertig Zeeuwse gezinnen voor onbezorgde vakantie

Afrikaanse zomerklan­ken in De Spot

De band Eddy & The Ethiopians komt voor de eerste keer naar Zeeland. Het gemêleerde gezelschap brengt West-Afrikaanse Afrobeat, jazz en funk. Donderdag wordt het publiek in De Spot in Middelburg getrakteerd op een on-Hollandse hutspot van zomerklanken.

10:00