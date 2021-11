Eugenie (19) werd mishandeld in bioscoop omdat ze te hard zou lachen tijdens de film: ‘Ze zit nu met een hersenschudding thuis’

Ruim 500 meldingen over vuurwerk­over­last; Zeeuwse politie jaagt op handelaren van zware knallers

MIDDELBURG - Het aantal Zeeuwse meldingen van vuurwerkoverlast is in twee maanden tijd de 500 gepasseerd. Een groot deel ervan gaat over zware, illegale knallers. De politie jaagt vooral op de handelaren. ,,Soms kun je beter spreken van explosieven, dan van vuurwerk.’’

14:35