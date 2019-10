Esther lag 3 dagen in coma na hartinfarct op strand Breskens, nu zoekt ze vrouw die haar leven redde

Klachten over welig tierend onkruid in Hulst

12:34 HULST - ,,Het wordt hier steeds groener en dat is bepaald geen compliment.” Vanuit de Hulster politiek en de inwoners wordt steen en been geklaagd over het welig tieren van onkruid her en der. De gemeente zoekt naarstig naar alternatieven voor het niet efficiënt gebleken branden, maar kan die nog niet vinden.