Esmee Sijnesael keerde na haar studie in Breda terug naar Zeeland: ‘Het kan soms raar gaan’

Fietser geschept door auto in Terneuzen

14 juni TERNEUZEN - Een fietser is vanavond rond 21.15 uur in de Kazernestraat in Terneuzen geschept door een auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie onderzoekt de aanrijding.