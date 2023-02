Erwin Franse subliem bij Goes, dat met 5-0 wint

Met een ruime overwinning op WNC (0-5) zijn de voetballers van Goes opgeklommen naar de vierde plaats in de vierde divisie. Van de ploeg uit Waardenburg, dat eerder in het seizoen de Bevelandse formatie nog op een 3-3-gelijkspel hield, hadden ze nu niets te duchten.

Goes leidde bij rust comfortabel met 0-2. Het team combineerde vlot en kwam na drie minuten op voorsprong via Claude de Smit. Hij joeg de bal in het doel na verkeerde terugspeelbal van WNC.

Diezelfde De Smit stond ook aan de basis van de tweede treffer, op slag van rust. De aanvaller lobde de bal over de keeper, waarna Erwin Franse met het hoofd het laatste zetje gaf.

Goes had nog ruimer voor kunnen staan, met mogelijkheden voor Timo Lijbers, Renzo Roemeratoe, De Smit en Franse. WNC was voor rust slechts één keer gevaarlijk via invaller Gideon Emanuels. Zijn schot ging in de 45ste minuut echter naast.

Meteen na rust zorgde Goes ervoor dat de thuisploeg de moed in de schoenen zonk. Erwin Franse maakte de 0-3 (53ste minuut) en de 0-4 (57ste). WNC, dat op 19 november voor de laatste maal won, kreeg van dezelfde spits in de 80ste minuut ook nog de 0-5 te verwerken. Zijn seizoenstotaal krikte hij zo in één duel op van zes naar tien treffers.

Goes heeft nu 33 punten. De achterstand op koploper Kloetinge is 10 punten.