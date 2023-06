Ernstig ongeval tussen klassieke auto en bedrijfsbus bij de Krammersluizen, weg afgesloten

Bij een zware aanrijding op de Philipsdam zijn donderdagmiddag twee gewonden gevallen. Een bedrijfsbus kwam in botsing met een klassieke oude auto. Door het ongeval is de hele weg bij de Krammersluizen afgesloten voor al het verkeer. Volgens de provincie wordt het verkeer op de N257 omgeleid over de parallelweg.