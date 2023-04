Erkenning of excuses? Vlissingen worstelt met slavernijverleden

Erkenning: ja. Excuses: nee. Dat is in het kort hoe raadslid Kris van Wezel (50PLUS) erover denkt. ,,Ik zou graag zien dat Vlissingen een stad van verzoening wordt met een Monument tegen Onrecht en een Huis tegen Onrecht. Je moet laten zien dat het je menens is. Maar ik vind niet dat we excuses moeten aanbieden. Het is te lang geleden. Had het gemeentebestuur van toen er wel iets over te zeggen? Ik vind eerder dat je nabestaanden van de ondernemers van toen erop aan moet spreken. Maar die zijn lastig te vinden.”