Erik van Giesen is een toetsentovenaar: ‘Bij het eerste akkoord moet je denken: dit is het’

Erik speelt al jaren in coverbands die het net wat anders doen. Daarnaast schrijft hij eigen muziek. Muziek heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld. Dat begon toen hij als klein jongetje notenleer kreeg op de muziekschool en daarna mocht kiezen: wilde hij blokfluit spelen of orgel? ,,Dat kwam omdat we thuis al een orgel hadden staan. Ik ben later mijn ouders heel dankbaar geweest dat er toen alleen die keuze was.” Hij kreeg een klassieke opleiding en nog later maakte het orgel plaats voor piano en synthesizer. ,,En toen kwamen er bands.” Op zijn zestiende had Erik zijn eerste band, No Choice. ,,We maakten eigen muziek, ik heb er nog een cassettebandje van.”