Ergernis over omgekeerde vlag in fractiekamer Forum voor Democratie, waar is hij gebleven?

,,Wie die vlag heeft weggehaald? Geen flauw idee.” Het was in ieder geval niet de Statengriffie, zegt woordvoerster Liesbeth von den Hoff. Ze is verrast door het bericht van Forum voor Democratie, dat nu al voor de derde keer de Nederlandse vlag uit de fractiekamer in de Middelburgse Abdij is weggehaald. Die hing daar omgekeerd aan de wand, als protest, net als op een aantal boerenerven. Lag de vlag twee keer eerder keurig opgevouwen op een kast, nu is hij weg. ,,Dit keer is hij dus ontvreemd", stelt fractievoorzitter Martin Bos van Forum vast.