‘Ergens zou toch iets moeten zijn?’ Henk Kubbinga vestigt hoop op Zeeland na jarenlange zoektocht naar portret Isaac Beeckman

Henk Kubbinga is een gepensioneerd wetenschapshistoricus van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de atoom- en molecuultheorie. De meest baanbrekende wetenschapper in zijn vakgebied is Isaac Beeckman (1588-1637). ,,Had de Nobel-prijs toen al bestaan, dan had hij die zeker gewonnen.”

Beroemde ontdekking

Voordat hij uitlegt waar hij precies naar op zoek is, wil Kubbinga duidelijk maken waarom zijn queeste zo belangrijk is. ,,Beeckman is geboren in Middelburg en werd rector van de Latijnse School in Dordrecht. Hij was zo beroemd en geliefd dat notabelen hun kinderen naar zijn school zonden. In 1620 bedacht hij de molecuultheorie. Die was zo belangrijk, dat vele grote internationale wetenschappers van de zeventiende eeuw - denk aan René Descartes, Pierre Gassendi en Marin Mersenne, naar Dordrecht kwamen om met Beeckman te praten en zijn dagboek te lezen.”