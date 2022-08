‘Erfschaamte’ over slavernijverleden: Iman Sprenger debuteert met roman Bijlhout en Bakkeljauw

Sprenger groeide op in Zeeland en woont in Amsterdam. Hij verbleef enkele periodes in Suriname. De eerste keer ruim veertig jaar geleden als docent, de laatste keer in 2019 om onderzoek te doen voor zijn masterstudie antropologie die hij na zijn pensionering begon. Zijn onlangs verschenen debuutroman Bijlhout en Bakkeljauw is gebaseerd op zijn ervaringen. De hoofdpersonen in het boek zijn een oudere antropoloog (Ivo Tholen van Vlissingen) en zijn jonge medewerkster Eva Spoors. Zij is naar Suriname vertrokken voor onderzoek in een plantage. Als hij lange tijd niets meer van haar hoort gaat hij op zoek naar haar.