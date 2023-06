‘Ereschuld aan Zoutelande eindelijk ingelost’. Na twee jaar komt er een toeristisch informatiepunt

Zeeuw­se zwembaden worstelen met personeels­ge­brek: sommige baden weken later open

De Zeeuwse zwembaden moeten alles op alles zetten om open te kunnen blijven. Niet geld, maar personeelsgebrek is de oorzaak. Naast de paar vaste krachten worden vrijwilligers of tijdelijke krachten ingezet, vaak scholieren. Die hebben de banen nu voor het uitkiezen. Het gevolg is dat sommige zwembaden pas 1 juli open kunnen.