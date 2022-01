Er liggen meer dan 1600 historische wrakken op de zeebodem, waaronder veel Zeeuwse

In Zeeland is het al weken oudejaars­avond: ‘En Dow maar zeggen dat affakkelen geen kwaad kan’

TERNEUZEN - In de rest van Zeeland werd gisteravond voor honderdduizenden euro's de lucht in geschoten, in de wijde omtrek van Dow is het al weken oudejaarsavond. De vlammen van de Terneuzense chemiereus zijn tot in Cadzand te zien.

1 januari