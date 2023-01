Er komen meer snelladers in Zeeland: ‘Dan kun je je elektrische auto of bedrijfsbus ook verder weg van de A58 snel laden’

Zeeuwse tribute­band weer een ronde verder in SBS6-programma The Tribute - Battle of the bands

Dubbel D, de Zeeuwse De Dijk Tributeband heeft zaterdagavond ook de tweede ronde van het SBS6-programma The Tribute - Battle of the bands overleefd. Juryleden Cesar Zuiderwijk, Angela Groothuizen en Spike van Di-rect gaven de band voor hun optreden met het nummer ‘Dansen Op De Vulkaan’ een 7.0, 8.0 en 8.0, wat -samen met het gemiddelde cijfer uit het publiek (een 6,8)- net voldoende was voor de volgende ronde.

14 januari