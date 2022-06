Er is niets meer over van schadeherstelbedrijf Rida in Terneuzen; ‘De brand ging zo gigantisch snel’

De brand, die tot in de verre omtrek was te zien door de enorme rookontwikkeling, brak tegen half vijf in de middag uit. ,,Binnen een paar minuten was het zicht binnen helemaal weg door alle rook", aldus directeur Ko Dieleman. ,,Dus iedereen is naar buiten gevlucht. En ik moet zeggen dat we perfect zijn opgevangen bij de buren. We konden gelijk binnen terecht met alle mensen. Want het ging zo gigantisch snel, die moet je op dat moment ook even een plekje geven."