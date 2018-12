EOD laat illegaal vuurwerk ontploffen in Tholen

Video Sasse travestie Liz Richards zingt nu ook als hunk Riezz

9:03 SAS VAN GENT- Entertainer Richard Kienhuis (55) uit Sas van Gent, het meest bekend als zijn alter ego Liz’ the First Lady of Travestie Richards, maakt nu ook furore als zichzelf: Riezz. Zijn eerste single De Mondscheinsonate is inmiddels hard op weg een hit te worden.