Enorme verrassing voor koffie-engel van Oost-Souburg: ‘Dit is in het diepste geheim voorbereid’

In haar huis in de Westerscheldestraat in Oost-Souburg heeft Sonja een koffiehuis waar iedereen welkom is. Op een bordje in de voortuin staat: ‘koffie, gezelligheid en meer’. Iedere donderdagochtend zet ze haar deur open en kunnen mensen terecht voor een gratis kopje koffie en iets lekkers. Met haar koffiehuis wil Sonja eenzaamheid doorbreken en mensen die het moeilijk hebben een luisterend oor bieden. Sonja Kingma is de koffie-engel van Oost-Souburg.