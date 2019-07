Enige raadslid in Terneuzen dat Lonink in onderbroek zag, vertrokken

Rap vervolgde Lonink zijn verhaal dat hij bij De Feijter een Mensendieck-behandeling heeft ondergaan. ,,Dat moet in 1999 of 2000 geweest zijn. Ik had iets aan mijn rug. Zo kwam ik bij Rian terecht, voor massages van mijn rug.” Dat was ver voordat zij in de politiek belandde, in 2009-2010. Jos Verdurmen, fractievoorzitter van TOP/Gemeentebelangen, Rian's partij, vertelde hoe dat ging. Hij had een oogje op haar laten, omdat zij bij een eerste ontmoeting zo kordaat uit de hoek kwam. ,,Maar het heeft in de Bossenblie (de polder bij Axel waar Rian op een boerderij woont) nog wel heel wat massagewerk gekost", deed Verdurmen ook een duit in het zakje. ,,Uiteindelijk ging ze toch overstag.”