Engie zet dikke streep door mestvergister tussen kassen bij Rilland

Bloemenzee voor vertrek­kend Toon­beeld-directeur Jo Stanneveld

17:10 WATERLANDKERKJE - De verrassing was groot toen hij in alle vroegte de lamellen van zijn huis in Waterlandkerkje opende. De voortuin stond vol met wilde bloemen. De ene nog kunstiger dan de andere. Jo Stanneveld verlaat cultuurinstelling Toonbeeld in Terneuzen. Van zijn collega's mocht hij niet ‘zomaar’ vertrekken.