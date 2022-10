Energiekosten nekken Zeeuwse biljartcafés: warme biljarttafel kost nu drieduizend euro per jaar

Drieduizend euro per tafel, per jaar. Dat is wat het nu kost om het biljart warm te houden, weet Berry Dallinga van Hotel Dallinga in Sluiskil te vertellen. ,,De prijs is vervijfvoudigd. Mijn eigen tafels staan standaard uit, want er wordt maar af en toe op gespeeld. Een dag tevoren zet ik ze aan, zodat ze tijdig opgewarmd zijn. Ik heb in mijn hotel twee biljarttafels. Ze staan in de feestzaal en kunnen in de vloer zakken", zegt Dallinga. ,,Maar in een echt biljartlokaal staan er wel tien tafels. Begrijpelijk dat er met de huidige prijzen biljartzalen zijn waar het niet meer te betalen is. Als je voor de competitie uit speelt, moet je maar afwachten of de tafel verwarmd is. Er zijn al uitbaters in Nederland en België die zeggen: ik stop ermee, ik ga sluiten.”