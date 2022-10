En weer wordt Othene een beetje groter: bouw van drie nieuwe projecten van start

Nederlands eerste ruimtevaar­der Lodewijk van den Berg (90) overleden: Zeeuw viel in slaap vlak voor de landing

Nederlands eerste ruimtevaarder, Lodewijk van den Berg is gisteren overleden. Van den Berg groeide op in Sluiskil, waar in 2013 een borstbeeld van hem werd onthuld. Hij werd 90 jaar.

17 oktober