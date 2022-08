Emma Heesters zingt het volkslied bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort

mijn favoriet Altijd wat lekkers op de tap bij Café De Vriend­schap

Ik zit mijn collega Raymond de Frel uit Terneuzen vaak te plagen. Wat moet je toch in vredesnaam in die lelijke stad? Hij nodigde me uit voor een pint om mij te overtuigen, in een café dat het niet van een originele naam moet hebben: De Vriendschap. Wie daar binnenstapt, heeft het gevoel veertig jaar terug in de tijd te gaan. Perzische tapijten, bruine tafels, een toog uit grootmoeders tijd en bier, heel veel bier. Uitbater Ronnie Verberkmoes heeft op de bovenetage zelfs een biermuseum. Overigens heet Ronnie in de volksmond Ronnie Dinsdag, omdat zijn voorganger Guust Maandag heette. Logisch toch?

