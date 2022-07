Emma heeft het geflikt als eerste vrouw in Nederland: 1000 swingovers. ‘Over die blessure praten we niet’

Zaterdagochtend, 5.00 uur. De eerste swingover op de survivalbaan van KV Atlas Outdoor in Ritthem is een feit. In een touw omhoog klimmen, koprol over de balk maken en afdalen. En opnieuw. Nog 999 te gaan voor de 22-jarige Emma Brandes uit Middelburg. Uiterlijk 24 uur later moet ze klaar zijn, maar dat vindt ze veel te lang. Het streven is 12 tot 15 uur. Dus ergens tussen vijf uur 's middags en acht uur 's avonds moet de duizendste gerold worden.