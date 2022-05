Emergis last tijdelijke aanmeldstop in voor kinderen en jongeren. ‘Psychiaters en psychologen zijn schaars’

met video Bevrij­dings­fes­ti­val trekt 40.000 bezoekers op nieuwe locatie: ‘Je staat hier niet meer hutje mutje’

VLISSINGEN - Het Bevrijdingsfestival Zeeland in Vlissingen heeft donderdag 40.000 bezoekers getrokken. Het was wel even wennen aan de nieuwe locatie op het Scheldekwartier.

6 mei