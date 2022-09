Elvira en Jonathan verhuizen een halve kilometer verder: ‘We kunnen de verhuizing te voet doen’

,,Absoluut! Volgens mij heeft een gemiddeld rijtjeshuis zo’n 100 vierkante meter woonoppervlak, terwijl het bij ons 125 vierkante meter is. Ik heb best lang onderschat hoe gelukkig we hiermee waren tot we een nieuw huis gingen zoeken. Vooral de slaapkamers zijn erg ruim. In totaal hebben we vier slaapkamers, maar als je wilt kun je van de zolderverdieping zelfs twee kamers maken. Een ideale woning voor een groot gezin dus, al kan iedereen hier wel wonen. Dat zie je ook terug in de straat, mensen van alle leeftijden wonen hier.”