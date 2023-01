Ellie en Rini deden het met plezier, toch stoppen ze nu na 38 jaar met Bolle Dier en Tuin

Ze wonen nog steeds schuin tegenover de winkel waar het allemaal begon, in de Zuidwellestraat. De moeder van Rini had er een winkeltje in klompen, laarzen en tuinzaden. Het schuurtje met koopwaar werd steeds iets verder uitgebreid en Ellie en Rini namen het in de loop der tijd over. Toen ze echt uit hun jasje groeiden, verhuisden ze naar een nieuwbouwpand aan de Grevelingenstraat. Bolle Dier en Tuin groeide daar uit tot een begrip in de regio. Een speciaalzaak waar je alles vindt voor dier, tuin en deco.

Advies ingewonnen

Maar nu sluit het boek toch definitief voor Ellie en Rini. ,,Het was niet per se gepland om nu te stoppen, maar we hebben ons al wel eens laten informeren door de bank. We hebben op een gegeven moment besloten een adviseur in de arm te nemen. Die hielp ons met alles, bijvoorbeeld met het schrijven van een verkoopmemorandum. Dat ging prima eigenlijk. Weet je, stoppen doe je maar één keer. We hebben dit nog nooit gedaan, je weet niet wat je moet verwachten en wat er allemaal op je af komt. Dan is het goed om daar wat hulp bij in te schakelen”, vertelt Ellie.