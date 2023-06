Ellen is al 10 jaar professioneel proefkonijn voor Zeelandia: ‘Dit ruikt een beetje naar spiritus’

Hun oordeel is van groot belang voor de toekomst van het product uit de ruif van de wereldwijde marktleider van bakkerijgrondstoffen. Te zoet, te zout, te zuur of te nikserig gaat het weer terug naar de productontwikkelaars. Maar wanneer het twaalfkoppige panel unaniem lovend is over de smaakbalans van wat hen is voorgeschoteld, dan gaat het gouden tijden tegemoet. Hoogst belangrijk werk dus, wat daar één keer per week in een tijdsbestek van drie uur in alle stilte in een bovenkamertje aan de Zierikzeese Witte IJestraat wordt verricht.