Elke klant krijgt een tassencontrole bij de Jumbo in Renesse: ‘Honderd euro in een paar weken tikt best aan’

Het is laagseizoen in Renesse. Dat betekent dat er bijna geen kip op straat te zien is, terwijl je er in het hoogseizoen letterlijk over de koppen kunt lopen. Dan wordt het kustdorp overspoeld door toeristen. Maar nu dus even niet. En toch merken supermarkteigenaren Thieu en Suzanne Pepels dat er veel producten uit de schappen van hun Jumbo verdwijnen zonder dat ervoor betaald wordt. Diefstal dus.