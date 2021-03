Elderschans-uitbater Arash is er klaar mee: ‘De Azimi's bezorgen mij een slechte naam’

Vrouw overleden na aanrijding personenau­to en scootmo­biel in Kapelle

7 maart KAPELLE - Bij een aanrijding op de Vroonlandseweg in Kapelle is zondagmiddag de bestuurster van een scootmobiel om het leven gekomen. Bij het ongeluk was ook een personenauto betrokken. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog niet bekend. Het ongeluk wordt onderzocht door het team verkeersspecialisten van de politie.