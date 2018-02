Eis: 9 jaar cel voor hoofdverdachte moord op Sirwan Kassan

MIDDELBURG - De 21-jarige A.D. uit Zoetermeer heeft maandagochtend bekend de 24-jarige Sirwan Kassan vorig jaar te hebben doodgeschoten in café De Drie Musketiers in Oostburg. Tegen hem is 9 jaar cel en tbs geëist.

Kassan werd door drie kogels geraakt, zo bleek vanochtend tijdens de rechtszaak in Middelburg. D. en zijn 28-jarige achterneef G.N. uit Breskens staan terecht voor moord in vereniging. Tegen N. eiste het OM 6 jaar cel en tbs. De 21 -jarige K.R. had de auto bestuurd waarmee de mannen naar Oostburg reden en had ze na de moord op Kassan ook weer meegenomen. Hem wordt medeplichtigheid verweten. Tegen hem werd 231 dagen cel waarvan 60 voorwaardelijk geëist, gelijk aan het voorarrest. Hem wordt wel medeplichtigheid aan doodslag verweten. Het OM acht moord in vereniging niet bewezen, wel doodslag.

Morgen staat een minderjarige verdachte uit Groede voor de kinderrechter omdat hij het pistool waarmee Kassan is doodgeschoten zou hebben geleverd. Hij was, net als het broertje van N., ook mee naar Oostburg gereden.

Volgens verklaringen van getuigen, die door de rechter werden voorgelezen, waren er al lange tijd spanningen tussen N. en het slachtoffer. Daarbij zou het gaan om handel in softdrugs.

N. en het slachtoffer, zoon van Irakese vluchtelingen, kregen buiten het café ruzie. Binnen vielen er klappen waarna N., volgens getuigenverklaringen, zou hebben geroepen 'Je moet hem schieten'. A.D. ontkende dit gehoord te hebben. Hij had N. wel horen roepen en was naar het vechtende duo gelopen. Volgens hem heeft hij toen het pistool doorgeladen om het slachtoffer, die een stuk groter was dan N., af te schrikken. Daarna probeerde hij, zo verklaarde hij, in de benen te schieten. Nadat Kassan was neergeschoten zeiden de drie in paniek te zijn vertrokken.

Bij de rechtszitting waren maandag zowel verwanten van het slachtoffer als van de dader aanwezig. De moeder van Kassan had een portret van haar zoon meegenomen. Het echtpaar was na hun vlucht uit Irak in Nieuwvliet terechtgekomen. Sirwan Kassan was de jongste van hun drie zoons. Namens de ouders en een broer werd een slachtofferverklaring voorgelezen. ,,Sirwan was de lieve goedlachse reus van onze familie.''

D. en G. hebben al een strafblad. D. voor afpersing en G. wegens een poging tot doodslag in 2015. Beide verklaarden dat het nooit de bedoeling was geweest om het slachtoffer te doden. G. zei ook niet verantwoordelijk te zijn voor de dood van Kassan. Over de verklaringen van getuigen dat hij betrokken was bij drugs en wapens zei G. dat er in Zeeuws-Vlaanderen veel roddels en leugens over hem worden verteld.

