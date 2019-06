Eis 5 jaar cel tegen man die dronken met 112 km/u twee fietsers doodreed in Goes

Het ongeluk vond in de nacht van 28 oktober plaats. Alice Dessi en haar vriend Miki Trpkovski fietsten over de Van de Spiegelstraat en werden rond 04.15 uur vlakbij spoorwegovergang ‘Ockenburgh’ aangereden door de Kloetingenaar. Hij werd aangehouden en bleek te veel te hebben gedronken. Ook reed hij volgens het OM veel te hard. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte 112 kilometer per uur reed, aldus de rechter. Ter plekke is 50 toegestaan. Bovendien was het rijbewijs van de man al eerder ingenomen en mocht hij dus niet rijden.