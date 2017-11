Eis 160 uur werkstraf tegen taxichauffeur uit Sluis die ontucht pleegde met gehandicapte passagiere

Basisscholieren alvast voor één dag brugpieper op het Reynaertcollege

13:04 HULST - "Dit is een combinatietang, daar ligt een kniptang en hiermee kun je koperen buizen snijden." Vmbo-leerling Jelle zou zo in het onderwijs kunnen werken. Faye en Megan uit groep 8 van Inghelosenberghe in Sint Jansteen hebben het gereedschap snel onder de knie. Of ze later in de techniek willen werken? "Geen idee", zegt Megan.