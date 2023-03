Eindelijk staat er wat te gebeuren in de Yersekse Sandeestraat

De rest van de grond was bedoeld voor garageboxen en parkeervakken. Maar die zijn nooit aangelegd. ,,Er werd geen prioriteit aan gegeven binnen het gemeentehuis omdat andere zaken belangrijker waren", legt wethouder Maarten Both uit. ,,Dat is nog steeds zo. Maar we gaan toch kijken of we op relatief korte termijn parkeerplaatsen of een veldje kunnen aanleggen, of allebei. Want we kunnen niet blíjven zeggen dat we het vooruit schuiven omdat er geen tijd voor is.”