Eindelijk, het Europese verbod op luchtvervuiling door binnenvaartschepen komt nu echt dichtbij

Al acht jaar lang keert het onderwerp regelmatig terug in debatten van Provinciale Staten: het varend ontgassen van binnenvaartschepen. Zeeland is een geliefde plek om stoffen als benzeen de lucht in te pompen als een ruim leeggemaakt moet worden voor een nieuwe lading. In 2017 stelde de provincie een verbod in, maar dat was niet te handhaven. Sterker nog, toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen vond dat binnenvaartschepen niet mochten ontgassen in dichtbevolkte gebieden, maar wel op de Zeeuwse wateren.