Einde aan visveiling in Colijnsplaat. Garnalen en Oosterscheldekreeft verhandeld in Stellendam

United Fish Auctions (UFA) is gestopt met het veilen van Oosterscheldekreeft in Colijnsplaat. Ook worden er geen garnalen meer gesorteerd of geveild. De activiteiten zijn allemaal verplaatst naar Stellendam.

De verplaatsing van de veiling betekent niet dat UFA helemaal verdwenen is uit de haven. ,,We gaan wel dienstverlening bieden vanuit Colijnsplaat", zegt directeur Johan van Nieuwenhuijzen van UFA. Dat betekent dat de haven beschikbaar blijft voor het aanlanden van de vangsten, maar de kisten met garnalen of kreeft gaan vervolgens naar Stellendam.

Garnalen gingen al naar Stellendam

Het stoppen van de veiling en het sorteren komt niet als een complete verrassing. Twee jaar geleden werd in Stellendam een nieuwe zeeflijn gebouwd waarmee de garnalen konden worden gesorteerd. Sinds die tijd kozen vrijwel alle vissers die traditioneel hun vangsten naar Colijnsplaat brachten, er al voor om hun vangsten per schip of vrachtwagen naar Stellendam te brengen. Heel incidenteel komt er nog wel eens een schip de haven van Colijnsplaat binnen. ,,De afgelopen weken hebben we twee eurokotters op bezoek gehad.” Het veilingbedrijf heeft na het vertrek uit Colijnsplaat nog twee visveilingen: een in Stellendam en een in Scheveningen.

Nu de kreeftenveiling naar Stellendam is gegaan, is ook een nieuwe plek gezocht én gevonden voor de traditionele verkoop van de eerste Oosterscheldekreeft van het seizoen. Deze verkoop (veiling) voor het goede doel vindt nu plaats in Yerseke. De gemeente Noord-Beveland is al bezig met plannen voor een nieuwe invulling van het Havengebied in Colijnsplaat. Het pand van de visveiling is ook in eigendom bij de gemeente.