Eigenzinnige kijk Kop van Schouwen in woord en beeld

De titel ‘Recht van overpad’ is een regel uit een gedicht en duidt vooral op de veranderingen van de Kop van Schouwen in de loop der tijd. Cathrien Berghout somt op: ,,Bos tot aan strand, natuurpark Oosterschelde met de Stormvloedkering plus windmolens, de inlagen waar vogels foerageren. Maar ook hier is natuur cultuur. Er is bebost, bedijkt, geplagd, bebouwd, verbouwd.’’