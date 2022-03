Eigenlijk geen echte winnaar in Terneuzen

TERNEUZEN - Wie zich de grote winnaar van de verkiezingen in Terneuzen mag noemen? Eigenlijk niemand. Er verandert de komende jaren maar heel weinig in de raad van de grootste gemeente van Zeeland. Opnieuw zitten er dertien partijen in de gemeenteraad.

Een korte samenvatting: TOP/Gemeentebelangen behaalde net als vier jaar geleden zeven zetels. In feite wint de partij er nu eentje, omdat in de voorbije raadsperiode Paula Stoker zich met een nieuwe partij (Terneuzen Sterk) van TOP/GB afsplitste. Zij behaalde ternauwernood één zetel in de nieuwe raad. Het CDA verliest een zetel (5), de PVV ook (3). De SGP wint er eentje. Verder: PvdA 3 zetels, VVD 3, ChristenUnie 2, GroenLinks 1, D66 1, SP 1, Sociaal Terneuzen 1 en 50Plus Terneuzen 1. Bondgenoot Cees Freeke slaagde er niet in om terug te keren in de gemeenteraad.

Echt grote winnaars of verliezers zijn er dus niet in Terneuzen. Er was dan ook vooral sprake van bescheiden blijdschap en lichte teleurstelling op de verkiezingsavond in het Scheldetheater. Sonja Suij van de VVD stond de hele avond te duimen dat er een vierde zetel naar de liberalen zou gaan. Daar leek het ook lange tijd op, totdat de SGP er toch nog met een extra zetel vandoor ging. ,,Dat neemt niet weg dat ik heel blij ben. Wij waren de vijfde partij, nu hebben we zoveel stemmen gehaald dat we de derde partij van Terneuzen zijn met drie dikverdiende zetels.’’

PVV-lijsttrekker Patrick van der Hoeff, die vorige week tijdens het ophangen van een poster nog een klap kreeg van een passant, hield gemengde gevoelens over aan de uitslag. Zijn partij gaat van vier naar drie zetels. ,,Aan de ene kant betekent dit dat de PVV niet meer is weg te denken uit de Terneuzense gemeenteraad. Daar ben ik blij mee, maar het is natuurlijk jammer dat we een zetel verliezen.’’

Lijsttrekker Peter de Kraker van D66 moet het ook de komende vier jaar weer in zijn eentje doen in de gemeenteraad. Stiekem had hij op een zeteltje meer gehoopt. ,,Vorig jaar haalde D66 in Terneuzen bij de Tweede Kamerverkiezingen negen procent van de stemmen. Ik had gehoopt dat we daar wat op konden meeliften. Maar goed, we zijn in percentages wel een beetje gegroeid. Ja, er zijn weer veel partijen met één zetel de komende jaren. Wij zijn en blijven dus ook een eenpitter, maar wij zijn wel de stabielste eenpitter.’'

Lijsttrekker Jack D’Hooghe van Sociaal Terneuzen had veel hogere verwachtingen dan de ene zetel die hij nu behoudt. ,,We mikten op vier zetels, al waren we met twee of drie ook tevreden geweest. Het politieke klimaat in Terneuzen zal hetzelfde blijven. We gaan er gewoon weer voor, we laten ons niet door deze uitslag afschrikken.’'

Paula Stoker van Terneuzen Sterk bleef de hele avond in onzekerheid. Dan stond ze weer op een zetel in de prognoses, dan weer op nul. Aan het einde van de avond werd het er toch een. Ze was er tevreden mee. ,,Ik heb geen idee uit welke hoek wij de stemmen hebben gehaald, maar we zijn er heel blij mee. In de samenstelling van de gemeenteraad verandert niet veel, maar ik heb goede hoop dat er straks wel een heel andere coalitie wordt gevormd. Dat kan ook, als je het als college goed doet, ook best een minderheidscoalitie zijn.’’

Leek de SGP bij de eerste uitslagen nog een flinke tik te krijgen, naarmate de avond vorderde, stabiliseerde het. Dert Vlaander, lijsttrekker van de SGP, kreeg uiteindelijk waar hij op hoopte. ,,Twee zetels, dat hadden we tijdens voorgaande raadsperiodes ook. We zagen het goed komen toen de uitslagen van het Stropievat binnenkwamen.”

,,Nee, ik ben niet tevreden.” SP-fractievoorzitter Jean-Paul Casteleijn maakt er geen geheim van teleurgesteld te zijn dat hij de komende periode opnieuw in zijn eentje de partij vertegenwoordigt. ,,Ik vind het jammer dat we niet beloond zijn voor ons harde werk. We hebben als partij toch van allerlei sociale misstanden aan de kaak gesteld. Maar ja, de mensen waarvoor wij het doen, die komen niet opdagen. 46 procent, dat is toch wel historisch laag hoor.”

Wethouder Jack Begijn (CDA) ,,We hoopten natuurlijk op zes zetels maar met vijf zetels zijn we nog steeds spekkoper. We hebben toch te maken gehad met gedoe in de landelijke partij en mensen zagen Hugo de Jonge toch ook als de man die steeds weer de coronamaatregelen aankondigde. Landelijk is de partij gehalveerd. Gelukkig viel dat hier nog mee.”

Van Hulle kan gaan onderhandelen

Waar TOP/GemeenteBelangen vorig jaar nipt de verkiezingen won van het CDA, daar is nu het verschil veel groter. De partij van wethouder Frank van Hulle kan met zeven zetels aan de onderhandelingen beginnen. ,,We hebben veel verantwoordelijkheden aangepakt met veel grote dossiers. Marina Beach, GS NED/Driewegen, dat kon alle kanten op. Gelukkig is het goed gegaan.”

ChristenUnie-wethouder Ben van Assche is tevreden met opnieuw twee zetels. ,,De vorige keer kregen we de tweede zetel dankzij reststemmen. Nu hebben we hem echt verdiend. Ik ben heel tevreden met waar we nu staan, met de zekerheid die we nu hebben. Met die wetenschap kunnen we verder bouwen in de toekomst.”

GroenLinks wint niet in Terneuzen

GroenLinks-fractievoorzitter Frans van Kollum was liever wat gegroeid. ,,Het heeft iets triests, in je eentje. We zien flinke winsten voor links in Middelburg en Goes, helaas niet hier in Terneuzen. Ondanks dat we toch een goeie campagne hebben gevoerd.”

Ondanks dat de PvdA op drie zetels blijft steken is fractievoorzitter Laszlo van de Voorde toch content. ,,Het zijn ook grote schoenen om te vullen”, doelend op zijn voorganger Cees Liefting. ,,Als je ziet dat er geen groei zit in links, dan hebben we het nog wel goed gedaan.”

50PLUS-voorman Johan Hessing zag zijn eenmansfractie heel even verdubbelen. Het mocht echter niet zo zijn. 50PLUS blijft steken op één zetel. Hessing klaagt niet. ,,Ik ben vooral blij dat we weer vier jaar vooruit kunnen. Ik maak de spreektijd in mijn eentje toch wel vol. Als ik tien minuten krijg, praat ik wel twintig minuten.”

Cees Freeke was afwezig tijdens de verkiezingsbijeenkomst, maar dat hij teleurgesteld is dat het hem niet is gelukt om nog een keer terug te keren in de gemeenteraad laat zich raden.