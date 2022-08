Eigenaren vakantiewoningen verenigen zich in Sluis: ‘We zijn geen melkkoe’

Vorig jaar besloot Sluis de forensenbelasting op te hogen naar hetzelfde niveau als Schouwen-Duiveland en Veere. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders was namelijk van mening dat de recreatieve en toeristische sector meer moesten bijdragen aan gemeentelijke uitgaven. Eigenaren van vakantiewoningen zijn het nog steeds niet eens met dat besluit. ,,Wij moesten gaten in de gemeentelijke begroting dichten, maar dat is gebeurd met verkeerde uitgangspunten. De gemeente heeft daardoor veel meer binnengehaald dan beoogd”, zegt Frits Horvers. Hij is voorzitter van de net opgerichte Federatie van Eigenarenverenigingen van Recreatiewoningen in de gemeente Sluis (Federis). De club wil een stem hebben in toekomstig beleid omtrent toerisme.