Eigenaren sterrenrestaurant Katseveer stoppen ermee. Medewerkers nemen de zaak over

Labruijere en Vermaire nemen ook de exploitatie van het boven het restaurant gelegen appartement Zilte Lucht over. Jessica en Rutger openden Restaurant Katseveer in 2003. Sindsdien staat hun zaak in alle toonaangevende restaurantgidsen. Bovendien is de gelegenheid sinds 2005 onafgebroken in het bezit van een Michelinster. ,,Die ster blijft in ieder geval tot de nieuwe beoordeling in mei 2023 aan de muur hangen.”