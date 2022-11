Eigenaar uitgebrande woning in Sas van Gent: ‘We zouden volgende week verhuizen’

Eens een Zeeuw Maaike Wijnstra woont in Bolivia: ‘We pakken een schep en hakken z’n kop eraf. Zo gaat dat hier’

Rustig en zorgeloos. Zo omschrijft Maaike Wijnstra (37) haar jeugd in Heinkenszand. Ze ging naar basisschool De Wegwijzer in het dorp, haalde haar vwo-diploma op het Buys Ballot College in Goes en ondertussen droomde ze over een wereldreis. Een jaar na haar studie pakte ze haar rugzak en vertrok naar Bolivia. Da’s inmiddels dertien jaar geleden, maar ze woont er nog steeds.

17 november