Eigenaar Tuin 't Hofje in Biggekerke met geweld om het leven gebracht

UpdateBIGGEKERKE - Bij een woning aan de Noordweg in Biggekerke is vanochtend een 67-jarige man door geweld om het leven gekomen. Direct na het incident is een 36-jarige verdachte aangehouden. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar. Dat meldt de politie.

Omstreeks 08.50 uur kwam de melding binnen van een ernstig geweldsincident. Daarop zijn meerdere politie-eenheden naar de Noordweg gegaan. Agenten hebben het slachtoffer gevonden. De man is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Meteen na het incident is een 36-jarige man die nog aanwezig was gearresteerd. Aanleiding van het geweldsincident ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer.

Buurman Bart Koets kent de familie goed. Volgens hem is het slachtoffer zijn buurman en mede-eigenaar van ‘t Hofje. ,,Hier schrik je wel van.” Ondanks verschillende geruchten is onduidelijk wat zich precies op het terrein heeft afgespeeld. Details over wat er precies is gebeurd heeft de politie nog niet gedeeld.

Op dit moment is het onderzoek in volle gang. Forensische rechercheurs zijn ter plaatse. Het slachtoffer is gevonden op het terrein waar ook theetuin en brocantewinkel 't Hofje is gevestigd. Mensen die langs de plaats delict komen, vragen zich vertwijfeld af wat er is gebeurd. ,,Dit verwacht je eerder in grote stad, het is schrikken”, zegt een 17-jarig meisje uit het dorp. Ze wil haar naam liever niet noemen. ,,Biggekerke is klein, dus er wordt al een hoop geroepen in groepsapps. Hier kent toch iedereen elkaar.”

Volgens een getuige moest de aangehouden man door agenten uit de woning worden gepraat met behulp van een megafoon. Inmiddels lopen meerdere personen in witte overalls over het afgezette terrein. Ook vliegt de politie met drones boven het terrein. Het onderzoek zal nog geruime tijd gaan duren.

De woning is afgezet voor het onderzoek. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek. Agenten hebben in de directe omgeving een buurtonderzoek gehouden. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

Volledig scherm Er zijn veel politiemensen op locatie. © Eldridge Pentury