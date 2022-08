Eigenaar Southford: storing in beweegbare stuurhut oorzaak van botsing op Schelde-Rijnkanaal

VLISSINGEN - Het binnenvaartschip Southford is gisteren tegen de Bathsebrug op het Schelde-Rijnkanaal gevaren, omdat de schipper de beweegbare stuurhut niet omlaag kreeg. Dat zegt eigenaar Olivier De Smedt van de Belgische watertransporteur WeBarge. ,,Er was sprake van een technische storing.’’

De schipper is met de schrik vrijgekomen. ,,Het allerbelangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen en er geen gevaar is geweest voor de omgeving en andere bemanningsleden’’, zegt De Smedt.

De 125 meter lange en 18 meter brede Southford was vanuit Antwerpen onderweg naar de Kreekraksluizen. Omstreeks 18.00 uur ging het ter hoogte van de Bathseweg bij Rilland mis. ,,De schipper was al een paar bruggen gepasseerd en wilde opnieuw de stuurhut omlaag brengen, maar dat ging niet. Het lukte toen ook niet meer om op tijd te stoppen, dus is hij snel uit de stuurhut gesprongen.’’

Op videobeelden die vanaf een ander schip zijn gemaakt, is te zien hoe de volledige stuurhut omver wordt geduwd als de Southord de brug raakt. De Smedt: ,,De Southford hebben we nog niet zo lang geleden tweedehands aangekocht. Onderzocht moet worden waardoor de storing is ontstaan.’’

Een ander schip van WeBarge kwam gisteravond naar Rilland om de Southford op te halen en terug te varen naar Antwerpen, waar de containerlading inmiddels is overgezet. Het schip is volgens De Smedt zeker acht weken uit de vaart.