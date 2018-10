Eigenaar Puur: 'Wij konden niets anders dan lijdzaam toezien hoe het paviljoen afbrandde'

Van Damme was vrijdag op Strandcamping Groede toen de brand uitbrak. ,,De brandweer en politie waren er snel. Binnen een paar minuten weet je dat het niet meer te redden is. Wij konden niets anders dan lijdzaam toezien hoe het paviljoen afbrandde. Gelukkig waren de medewerkers en de gasten snel in veiligheid."



Sommige gasten wilden eerst nog betalen, voordat ze het paviljoen verlieten. ,,Dat was natuurlijk van ondergeschikt belang", zegt Van Damme. Het personeel werd ondergebracht in het restaurant van Strandcamping Groede, waar Van Damme eigenaar van is. De sfeer was logischerwijs triest. ,,Ze waren natuurlijk vreselijk geschrokken. Binnen twee of drie weken hopen we te weten waar het personeel aan toe is, hopelijk kunnen ze in de buurt aan het werk."